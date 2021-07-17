СМИ: МГБ ДНР квалифицировало взрыв на газопроводе в Донецке как теракт

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) начало расследование по факту взрыва на газопроводе в Донецке, квалифицировав его как диверсию, организованную украинскими силовиками. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей.

"МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт - намеренной диверсии со стороны Украины", - говорится в сообщении силового ведомства республики. Согласно оперативной информации МГБ ДНР, организаторы предполагаемой диверсии изначально планировали устроить объемный взрыв, но по техническим причинам этого сделать не удалось.

Взрыв на газопроводе среднего давления в районе железнодорожной станции Мушкетово Буденновского района Донецка произошел в пятницу в результате срабатывания взрывного устройства с армейским минным взрывателем, сообщил представитель МГБ ДНР Михаил Попов.

"Согласно предварительному заключению сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД ДНР, взрывное устройство приведено в действие минным взрывателем МВ3К "Карандаш", составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста. В данных погодных условиях задержка указанного взрывателя составляет до 20 минут", - сказал Попов. По его словам, детонация взрывчатки привела к повреждению трубы газопровода, которая находится в нижней части около поверхности земли.

Полномочный представитель ДНР на переговорах в минском формате, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова сообщила в субботу, что республика намерена обсудить инцидент с подрывом газопровода в Донецке на заседании контактной группы. Глава МИД ДНР добавила, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приглашены осмотреть место взрыва в Донецке и составить соответствующий отчет с фиксацией всех обстоятельств инцидента.