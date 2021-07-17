В Грузии проходит митинг с требованием отставки премьера Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Представители СМИ, политики и гражданские активисты проводят очередной митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ-сообщества. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы не остановимся до того, пока не будут наказаны преступники и не возьмет ответственность премьер страны, который до сих пор прячется от журналистов. Власть находится в очень тяжелом положении. Я хочу пожелать им вовремя принят адекватное решение, чтобы не изолировать страну. Мы не остановимся, мы не прекратим протест. Мы готовы работать и в студиях, и на улице", - сказала журналистам ведущая "ТВ Пирвели" Инга Григолия.

Митинг должен был начаться в 18:00 по местному времени (17:00 мск), однако первое обращение к демонстрантам со сцены прозвучало спустя час. Участники акции протеста заняли всю площадь перед зданием парламента, а также проспект Руставели, где находится законодательный орган. Проезжая часть проспекта перекрыта для автомобилей. Там же находятся усиленные наряды полиции.

Лашкараву, которого избили 5 июля, 8 июля выписали из больницы, а 11 июля утром нашли мертвым в его доме. В МВД Грузии позднее заявили, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. Однако смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, 12 июля заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента уже прошли несколько митингов с требованием отставки правительства. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала более 20 человек.