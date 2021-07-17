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Глава МИД Эстонии сообщила, что не будет направлять в Минск нового посла

Как отметила Эва-Мария Лийметс, "ни Эстония, ни ЕС не признают результат президентских выборов в Белоруссии"

ТАЛЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Эстония не будет направлять в Минск своего нового посла Яака Ленсмента. Об этом заявила глава МИД балтийской республики Эва-Мария Лийметс.

"Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результат президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе прошлого года под знаком массовых фальсификаций", - написала она в колонке, опубликованной в субботу в газете Eesti Paevaleht.

В начале июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила Яака Ленсмента новым послом в Белоруссии. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что считает важным для республики иметь дипломатическое представительство в Минске.

Теги
БелоруссияЭстонияКальюлайд, КерстиКаллас, Кая
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