Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину

ГАВАНА, 18 июля. /ТАСС/. Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вернулась на родину. Об этом сообщил в субботу новостной портал Haiti-24.

По его информации, Моиз встречал в аэропорту премьер-министр карибской республики Клод Жозеф. На фотографиях, размещенных на портале, видно, что на женщину надет бронежилет, ее рука перевязана.

Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Впоследствии она была эвакуирована в больницу в США для оказания медпомощи.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.