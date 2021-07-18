Парламент Грузии не смог утвердить нового главу ЦИК

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Парламент Грузии на заседании в воскресенье не смог утвердить нового главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Голосование по кандидатурам в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

На должность главы ЦИК парламенту Грузии президент Саломе Зурабишвили представила две кандидатуры - Георгия Каландаришвили, который является действующим начальником департамента по управлению человеческими ресурсами и безопасности труда, и Георгия Сантуриани, занимающего пост начальника юридического департамента Центризбиркома.

Для избрания главы ЦИК необходимо было согласие 100 депутатов, то есть 2/3 всех парламентариев. За Каландаришвили проголосовали 82 депутата, а за Сантуриани - лишь двое. В голосовании не принимала участие оппозиция, так как она считает, что оба претендента являются приближенными к властям. "Вопрос не решен", - сказал председатель парламента Кахабер Кучава, подводя итоги голосования.

Согласно грузинскому законодательству, парламент еще раз проголосует за указанные кандидатуры. Если и во втором случае ни один из них не заручится поддержкой 100 депутатов, вопрос будет поставлен на голосование в третий раз, но уже для утверждения необходимо будет согласие 90 депутатов. Если и в третий раз парламент провалит голосование, за кандидатов проголосуют в четвертый раз, однако порог составит 76 депутатов. В случае, если новый глава ЦИК будет избран с согласия 76 депутатов, срок его пребывания на посту составит полгода вместо привычных пяти лет.

Должность главы ЦИК стала вакантной после того, как руководитель комиссии Тамар Жвания 30 июня сообщила об отставке. Жвания возглавляла Центральную избирательную комиссию с 2013 года. В октябре - ноябре 2020 года в республике в два тура прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", получив 90 мест в парламенте из 150. Оппозиция в течение длительного времени отказывалась признавать результаты голосования, считая их сфальсифицированными, и обвиняла в этом Жванию. Оппоненты власти не раз требовали ее отставки и устраивали митинги у здания ЦИК. Политический кризис в Грузии завершился 19 апреля подписанием соглашения между партиями, после чего большая часть оппозиции прекратила бойкот и начала работать в парламенте.