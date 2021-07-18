Президент Бразилии выписан из больницы после четырех дней госпитализации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару выписан из больницы в Сан-Паулу, где провел четыре дня после госпитализации с болью в животе. Об этом говорится в сообщении клиники.

"Президент Жаир Болсонару выписан сегодня из больницы <...>. Он находился здесь со среды, 14 [июля], для лечения непроходимости кишечника. Вспомогательная бригада медиков продолжит наблюдение за его состоянием здоровья амбулаторно", - сообщили лечащие врачи главы государства. По информации телеканала Globo, президент пока не покинул клинику.

Болсонару утром в среду госпитализировали для обследования в столичный военный госпиталь, где ему диагностировали непроходимость кишечника. Впоследствии он был перевезен в частную клинику в Сан-Паулу. Ранее в ходе общения со своими сторонниками Болсонару признался, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота, после того как он в начале июля перенес установку двух зубных имплантов.

В четверг вечером лечащие врачи президента сообщили, что он идет на поправку, однако пока останется в больнице под наблюдением на неопределенный срок.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет. Политик провел более трех недель в больнице и перенес в общей сложности четыре операции.