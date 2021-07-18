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Мишель: ЕС может помочь в делимитации азербайджано-армянской границы на уровне экспертов

Как заявил председатель Евросовета, "Евросоюз готов поддержать усилия для достижения подвижек по различным вопросам"

БАКУ, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз может на экспертном уровне помочь в вопросе делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в воскресенье в Баку председатель Евросовета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Евросоюз готов поддержать усилия для достижения подвижек по различным вопросам. Например, в вопросе делимитации границ, и для этого мы готовы оказать экспертную помощь Европы, а если будет необходимость и желание, то проводить европейский мониторинг", - сказал Мишель, слова которого приводятся на сайте президента Азербайджана.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах. В конце мая Россия выступила с предложением о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, Шарль
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