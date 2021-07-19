Национальный демократический фронт Филиппин признали террористической организацией

БАНГКОК, 19 июля. /ТАСС/. Антитеррористический совет Филиппин признал коалицию "Национальный демократический фронт" (НДФ) террористической организацией за связь с Коммунистической партией Филиппин и ее вооруженным крылом - леворадикальной повстанческой группировкой "Новая народная армия" (ННА). Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении совета.

"Антитеррористический совет выявил вероятную причину, характеризующую НДФ <...> как террористическую группу лиц, организацию или ассоциацию за совершение или попытку совершения, а также сговор с целью совершения действий, определенных и наказуемых в соответствии [с несколькими разделами закона о борьбе с терроризмом]", - приводит выдержки из постановления издание Manila Bulletin. Речь идет о трех разделах, касающихся заговора с целью совершения терроризма, вербовки и членства в террористической организации, а также оказания материальной поддержки террористам.

В совете заявили, что НДФ организована, контролируется, действует от имени или по указанию, а также управляется Коммунистической партией Филиппин. В резолюции упоминается признанный террористом в мае текущего года основатель объединения Хосе Сисон, который в апреле 2021 года назвал Коммунистическую партию Филиппин и ННА союзными организациями НДФ.

"Члены НДФ продолжают заманивать и (или) вербовать людей для присоединения к ННА, в то время как сама Коммунистическая партия Филиппин признала и поддерживала в публикациях в СМИ <...> незаменимую роль Национального демократического фронта в вооруженных действиях", - отметили в совете. Это способствовало тому, что Коммунистическая партия Филиппин и ННА продолжали совершать нападения, а также уничтожать государственную и частную собственность. Согласно данным Вооруженных сил Филиппин, в начале 2010 года ННА совершила не менее 1 506 террористических актов, включая похищение 544 детей.

В ноябре 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте впервые отменил официальные мирные переговоры с коммунистическими повстанцами из-за их предполагаемой неискренности. В декабре 2019 года в качестве последней попытки заключения мирного соглашения он поручил министру труда Сильвестру Белло отправиться в Нидерланды и поговорить с Хосе Сисоном. Несмотря на это, в прошлом месяце президент заявил, что мирные переговоры правительства с коммунистическими повстанцами не идут своим чередом, поскольку они слишком многого требуют от властей республики.

На Филиппинах активно действуют различные радикальные религиозные и повстанческие группировки. На протяжении десятилетий в стране продолжается противостояние ННА и правительственных сил.