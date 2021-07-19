Эрдоган прибывает в Турецкую республику Северного Кипра с двухдневным визитом

НИКОСИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибывает с двухдневным визитом в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает газета Haber Kıbrıs.

Поездка начинается на сутки ранее того срока, который еще в мае обозначил сам турецкий лидер. Тогда он заявил, что рассчитывает "20 июля отправиться с визитом в ТРСК" и обнародовать там "послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира". Визит приурочен к 47 годовщине вторжения войск Турции на Кипр в 1974 году. В поездке президента сопровождают спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели и делегация Великого национального собрания Турции.

В понедельник у Эрдогана запланировано выступление в турко-кипрском парламенте - Ассамблее ТРСК - в турецкой части Никосии и поездка в Кирению к месту высадки на остров турецких войск в 1974 году. Во вторник президент Турции примет участие в военном параде в Никосии, а затем посетит курортную часть Фамагусты - Варошу.

В ходе визита турецкий лидер будет совершать молитвы по случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Возможные пять пунктов выступления

Haber Kıbrıs предположила, что во время выступления в Ассамблее ТРСК и поездки в Варошу Эрдоган может выдвинуть пять инициатив, которые газета называет "сценариями".

Первым пунктом издание обозначило возможное объявление о якобы готовности властей Азербайджана установить дипломатические отношения с ТРСК и стать второй страной в мире после Турции, признающих это самопровозглашенное государство (в свое время турко-кипрский лидер Эрсин Татар заявлял, что Турция, Азербайджан и ТРСК являются тремя государствами, где проживает один народ). В настоящий момент на севере Кипра находится делегация из Баку.

Второй пункт - это возможное заявление о передаче находящейся под контролем войск Турции Вароши в управление гражданской администрации ТРСК, а также возможное обращение Эрдогана в созданную на севере Кипра комиссию по недвижимости с просьбой призвать вернуться в свои дома греков-киприотов, являющихся владельцами собственности в Вароше, из которой они или их предки были изгнаны 47 лет назад в результате турецкого вторжения на остров. То есть представителям греческой общины может быть предложено жить в Вароше под юрисдикцией турко-кипрских властей (власти Республики Кипр ранее уже ранее уже обратились к греко-кипрским собственникам с просьбой не попадаться в эту "ловушку", если со стороны Эрдогана последует такой призыв).

Третий пункт - это предполагаемая инициатива о создании на военном аэродроме в кипрском городке Лефконико (турецкое название - Гечиткале) места базирования турецких беспилотных летательных аппаратов, четвертый - возможное создание новой военно-морской базы в городке Трикомо (турецкое название - Ени-Искеле) к северу от Фамагусты. И, наконец, пятая инициатива, которую нельзя исключать - это заявление о том, что турецким буровым судам удалось обнаружить запасы природного газа на кипрском шельфе.

Если исходить из слов самого президента Турции, то наибольший шанс воплотиться в реальность имеет пятый пункт, обозначенный газетой. В мае Эрдоган сказал, что "из Восточного Средиземноморья поступают хорошие вести" и попросил не удивляться, если официальная Анкара сообщит новости "о нефти и природном газе".

Позиция греко-кипрских властей

Греко-кипрские власти, считающие, что Турция оккупирует 37% территории Республики Кипр, считают поездку Эрдогана на север острова незаконной. Кроме того, среди турко-кипрских политических сил также есть противники этого визита. Например, крупнейшая оппозиционная Республиканская турецкая партия, а также Общественная демократическая партия, которые являются сторонниками объединения острова, пообещали, что члены их парламентских фракций - в общей сложности 15 депутатов - будут бойкотировать выступление Эрдогана в Ассамблее ТРСК. И если это обещание будет выполнено, то президент Турции обратится не к полному депутатскому корпусу из 50 человек, а только к 35 турко-кипрским парламентариям.