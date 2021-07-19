Австралия депортировала британского комментатора за ролик о правилах карантина

СИДНЕЙ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Австралии аннулировали визу британского политического комментатора Кэти Хопкинс, придерживающейся крайне правых взглядов, за рассказы о том, как она нарушала правила карантина после прилета на континент. Об этом в понедельник сообщила министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс.

По словам главы ведомства, виза Хопкинс аннулирована, а сама она будет до конца дня депортирована из Австралии за "неприемлемое поведение по отношению ко всем австралийцам". "Тот факт, что она нарушала правила карантина и хвасталась этим, просто ужасен. Это пощечина всем австралийцам, которые находятся в изоляции", - сказала Эндрюс в интервью вещательной корпорации ABC.

Хопкинс - бывшая радиоведущая, которую на родине часто обвиняют в неполиткорректности, приехала в Австралию для участия в телешоу Big Brother. После того, как она опубликовала в социальной сети Instagram ролик о том, что австралийский карантин - это мистификация, ее отстранили от съемок и исключили из числа участников программы. В своей публикации женщина подробно рассказала о том, как издевалась над сотрудниками карантинного отеля и нарушала санитарные правила и нормы. Пост Хопкинс вызвал крайне негативную реакцию австралийских пользователей соцсетей, возмущенных тем, что она смогла свободно прилететь в Сидней, тогда как тысячи граждан страны вынуждены месяцами ждать возможности вернуться на родину.

Граница Австралии была закрыта 24 марта 2020 года на фоне быстрого распространения коронавируса в стране. Позднее эпидемическая обстановка на континенте стабилизировалась, однако въезд в Австралию по-прежнему полностью запрещен для иностранцев и существенно ограничен для граждан этой страны. Еженедельно пять крупнейших аэропортов континента принимают порядка 3,2 тыс. репатриантов, которые обязаны провести 14 дней в изоляции в государственных карантинных центрах. По данным австралийского МИД, в настоящий момент возвращения на родину ожидают около 34 тыс. граждан страны.