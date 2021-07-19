Бывшему послу Румынии в России отказали в звании почетного гражданина

БУХАРЕСТ, 19 июля. /ТАСС/. Совет румынского города Фокшань (уезд Вранча) отказал бывшему послу страны в России Василе Соаре в звании почетного гражданина города, потому что дипломат представлял румынские интересы в России, а не в западной стране. Это заявил в понедельник в своем блоге румынский публицист Ион Кристою.

Автор напоминает, что Соаре, возглавлявший румынское посольство в Москве в 2013-2021 годы, активно занимался восстановлением памяти о румынских солдатах погибших в годы Второй мировой войны в СССР. По его инициативе на российской территории были открыты два кладбища румынских солдат - в Россошках (Волгоградская область) и в Апшеронске (Краснодарский край), составлен список погибших в СССР румынских военнопленных.

Мэр Фокшань предложил присвоить Соаре, который родом из уезда Вранча, звание почетного гражданина города, и дипломат с радостью принял предложение, пишет Кристою. Однако советники (муниципальные депутаты - прим. ТАСС) от Национал-либеральной партии (НЛП) отклонили предложение, потому что, пишет публицист, Румыния "должна стоять к Западу передом, а к Востоку задом". Как заявила на заседании советник НЛП Ливия Марку, "понимаем, что есть место под солнцем для всех, однако проевропейские принципы должны победить".

"По примеру многих румынских послов Василе Соаре мог спать на печи в течение 10 лет, поскольку в эти годы румыно-российские отношения практически не существуют и, соответственно, объем деятельности посла в Москве резко сократился, - замечает Кристою. - За все, что он сделал, Василе Соаре должен был получить орден "Звезда Румынии" (высшая награда страны - прим. ТАСС).

В настоящее время Василе Соаре является послом Румынии в Азербайджане.