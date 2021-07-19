Зеленский прибыл в Грузию для участия в конференции "Европейский путь Грузии"

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с первым рабочим визитом в Грузию, чтобы принять участие в конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе грузинского МИД.

"Да, он [Зеленский] прибыл. Его встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия", - сказала собеседник агентства.

В Батуми ожидают прибытия и президента Молдавии Майи Санду, которая также впервые посетит Грузию. Накануне в Батуми прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. Он уже провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представителями оппозиции. Высокопоставленные гости примут участие в 17-й по счету батумской конференции "Европейский путь Грузии". В рамках форума также состоится заседание лидеров Грузии, Молдавии и Украины в формате "Ассоциированного трио".

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и "твердое желание стать членами Евросоюза". В документе страны высказались за активизацию процесса интеграции с ЕС, а также подчеркнули, что "Восточному партнерству" (программа Евросоюза, чьей основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной) необходим новый политический импульс и обозначение новых горизонтов совместной работы.