Генпрокуратура Молдавии заявила, что банкир Платон покинул страну законно

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии заявила, что банкир Вячеслав Платон, которого суд оправдал по делу о выводе €1 млрд из банков, покинул страну законно. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на официальном сайте ведомства в связи с заявлением адвоката банкира Иона Крецу, который сообщил, что его подзащитный вылетел накануне из Кишинева в Прагу через Лондон.

"В прокуратуре нет никаких дел, которые требуют применения каких-либо мер пресечения по отношению к Платону. Прокуратура не видит логики в том, чтобы он скрывался", - говорится в заявлении, размещенном в понедельник на официальном сайте ведомства. В нем назвали "инсинуацией" заявление вице-председателя пропрезидентской Партии действия и солидарности Сергея Литвиненко, который утверждает, что прокуроры позволили Платону покинуть страну. Вместе с тем прокуроры не исключают, что в зависимости от поведения банкира в рамках идущего следствия, прокуратура "может принять к нему меры, в том числе и по лишению свободы, при необходимости".

Судится с президентом

В июне Платон заявил, что подал в суд на президента Молдавии Майю Санду в Румынии, гражданкой которой она является. В жалобе на имя генерального прокурора прокуратуры при Верховном суде кассации и юстиции Румынии Габриелы Скути, банкир утверждает, что глава государства совершила многочисленные правонарушения по незаконному изъятию принадлежащего ему имущества.

Платон считает, что Санду пользуется широким кругом полномочий и рычагов, с помощью которых может угрожать судьям, чтобы заставить его отказаться от законных требований о возвращении активов, изъятых в течение 2014-2017 годов. Он подчеркнул, что вынужден обратиться в румынский суд, так как в Молдавии сложно добиться справедливости в силу давления, которое Санду оказывает на правоохранительную систему.

Кража века

В 2017 году Платон было приговорен к 18 годам тюрьмы по делу о выводе из банков Молдавии €1 млрд, которое здесь назвали "кражей века". Спустя несколько часов после объявления в международный розыск он был задержан в Киеве и доставлен в Кишинев на частном самолете. По утверждению банкира, лайнер за ним отправил бывший партнер по бизнесу, олигарх Владимир Плахотнюк, который будучи лидером правящей тогда Демократической партии контролировал правоохранительные органы страны и имел тесные связи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

В июне прошлого года Платон был освобожден после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что его дело было сфальсифицировано. При этом он назвал главной фигурой в деле о банковском хищении Плахотнюка. Со своей стороны Санду назвала поспешным решение прокуратуры снять обвинения с Платона, отметив, что его группировка представляет опасность, так как может серьезно повлиять на финансовую стабильность страны и подорвать государственные институты. Она отметила, что проанализирует обоснованность и законность соответствующего решения правоохранителей.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.