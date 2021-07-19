Бывший защитник Бабарико обжаловал решение об исключении его из коллегии адвокатов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бывший защитник экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский обжаловал решение дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии (МГКА) адвокатов об исключении его из коллегии адвокатов.

"Я обжаловал состоявшееся 08.07.2021 г. решение дисциплинарной комиссии, теперь публикую свою жалобу <...>, чтобы каждый мог убедиться, что это решение надуманное, а основания для лишения меня права осуществлять адвокатскую деятельность отсутствовали", - написал Лаевский в своем Telegram-канале в понедельник. Он считает, что своим решением МГКА ставила цель "устранить его из защиты Виктора Бабарико, а также из защиты Максима Знака (член Координационного совета белорусской оппозиции) в суде, который совсем скоро начнется".

8 июля дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение исключить защитника бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", экс-претендента на пост президента республики Бабарико Лаевского из коллегии адвокатов. На сайте коллегии сообщается, что решение дисциплинарной комиссии в отношении адвоката адвокатского бюро "Лаевский и партнеры" Лаевского Д. В. связано с "систематическим нарушением требований и условий осуществления адвокатской деятельности". Как заявил Лаевский, возбуждение дисциплинарного производства было связано с тем, что в судебных прениях в защиту Бабарико он "обосновал отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания".

6 июля Верховный суд Белоруссии назначил Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении организованной группой взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК). В процессе Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Защита Бабарико намерена обжаловать его в надзорном порядке, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН.