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Мишель назвал реформу правосудия в Грузии условием для макроэкономической помощи ЕС

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Реформа правосудия, которую Грузия должна осуществить в рамках взятых на себя обязательств по соглашению от 19 апреля, является условием для макроэкономической помощи республике, которую планирует выделить ЕС. Об этом в понедельник заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Батуми.

"Реформа правосудия является главной частью соглашения от 19 апреля. Это также является условием для выделения Евросоюзом макроэкономической помощи Грузии", - сказал Мишель.

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Грузия
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