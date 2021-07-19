Власти Испании заявили, что экс-глава правительства Каталонии должен предстать перед судом

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в Бельгию после незаконного референдума о независимости 2017 года, должен предстать перед судом. Об этом заявила в понедельник новый министр территориальной политики и государственной службы, официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес.

По ее словам, помиловав каталонских политиков, осужденных за организацию плебисцита, "правительство уже сделало очень важный жест для сосуществования". "Думаю, что теперь они также должны приложить усилия, внутри Каталонии нужно найти пространство для переговоров", - сказала министр в интервью радиостанции "Кадена СЕР". Она также выразила мнение, что Пучдемон, как и другие бежавшие из Испании каталонские политики, "должен предстать перед судом".

Ранее правительство Испании одобрило помилование каталонских политиков, осужденных за сепаратистский референдум. В октябре 2019 года они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы кабмина Каталонии Ориол Жункерас.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного плебисцита о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили Европарламент приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти страны добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.