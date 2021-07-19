Премьер Грузии попросил ЕС направить как можно больше наблюдателей на местные выборы

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Батуми попросил ЕС направить как можно больше наблюдателей на выборы в местные органы власти, которые состоятся в октябре текущего года.

"Я ему [Мишелю] сказал, что мы полностью мобилизованы для того, чтобы приближающиеся выборы прошли в максимально спокойной обстановке, чтобы процесс был полностью прозрачным. Я хочу сказать вам, что попросил председателя [Евросовета] Мишеля, чтобы они под эгидой Евросоюза прислали в Грузию как можно больше наблюдателей на приближающиеся выборы, чтобы никому не была дана возможность для спекуляций под любым предлогом", - сказал Гарибашвили в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Мишелем.

Предыдущие выборы в Грузии состоялись в октябре - ноябре 2020 года, в ходе которых жители республики выбирали новый состав парламента. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", получив 90 из 150 мест. Оппозиция поставила под сомнение итоги выборов и более шести месяцев бойкотировала работу парламента. Политический кризис удалось урегулировать при посредничестве Мишеля благодаря подписанию 19 апреля соглашения между политическими силами. Согласно документу, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы, если на предстоящих выборах в местные органы власти правящая партия не наберет 43%.

Мишель прибыл в Грузию накануне для участия в 17-й по счету батумской конференции "Европейский путь Грузии". В ней также примут участие президенты Молдавии и Украины. В рамках форума состоится заседание лидеров Грузии, Молдавии и Украины в формате "Ассоциированного трио", которое ознаменуется подписанием совместной декларации.