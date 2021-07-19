Пропрезидентская партия получила 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) Молдавии получает по итогам выборов 63 из 101 мандата в парламенте. Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое было одобрено на заседании в понедельник.

"ПДС получает в новом составе парламента 63 мандата, Избирательный блок коммунистов и социалистов - 32 мандата, партия "Шор" - 6", - зачитал постановление председатель ЦИК Дорин Чимил. Таким образом, комиссия подвела окончательные итоги выборов, которые в течение 24 часов должны быть направлены на утверждение в Конституционный суд. Эти результаты позволяют ПДС сформировать парламентское большинство и самостоятельно утвердить правительство.

Досрочные выборы в парламент Молдавии прошли 11 июля на фоне политического кризиса. Он был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая после своей победы на выборах 2020 года добилась отставки правительства, сформированного Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), и заблокировала утверждение нового. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором ПДС контролировала всего 15 из 101 мандата, еще 37 мест занимала фракция ПСРМ во главе с экс-президентом Игорем Додоном, 11 было у проевропейской "Платформы "Достоинство и правда", 10 - у Демократической партии Молдовы, девять - у партии "Шор".

Корректность досрочных выборов ранее подтвердили наблюдатели, в том числе от ОБСЕ и СНГ. Лидер ПСРМ, которая шла на выборы в блоке с Партией коммунистов Республики Молдова, уже поздравил своих оппонентов с победой, сообщив, что не будет опротестовывать итоги выборов. Согласно конституции, новоизбранные депутаты должны собраться на первое заседание не позднее чем через 30 дней после голосования.