Власти США репатриировали заключенного из Гуантанамо в Марокко

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Власти США отправили на родину подданного Марокко, содержавшегося в американской тюрьме в Гуантанамо. Соответствующая информация в понедельник опубликована на сайте Министерства обороны США.

Речь идет о человеке по имени Абдул Латиф Насир. В 2016 году при администрации Барака Обамы компетентный орган рекомендовал репатриировать его в Марокко, поскольку тот "больше не представлял опасности для безопасности США". Однако решение так и не было исполнено до настоящего времени.

Американская сторона выразила благодарность Марокко за их "продолжительное сотрудничество в обеспечении интересов обоих государств в сфере безопасности" и за "готовность королевства поддержать усилия США, направленные на закрытие тюрьмы в Гуантанамо". Пентагон дополнительно указал, что на данный момент в спецтюрьме остались 39 человек.

Газета The New York Times отмечает, что перевод этого заключенного стал первым для администрации Джо Байдена.

Абдул Латиф Насир, по информации американской военной разведки, состоял в рядах радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвовал в боевых действиях против США в Афганистане, был задержан в 2001 году пакистанскими силами безопасности и передан американской стороне. Как указывает газета, власти США не предъявляли ему каких-либо формальных обвинений.

Ранее Белый дом подтвердил планы Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США.

Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.