МВД Украины планируют разделить на несколько частей

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что МВД Украины планируют разделить на несколько различных ведомств.

"У правящей коалиции есть план институциональный в отношении того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций, - Национальная гвардия должна быть разобщена с Нацполицией, Пограничная служба - так же. Одна из таких первоочередных задач, которые будут стоять перед министром [Денисом Монастырским], - это действительно сделать разделение этих частей", - цитирует Арахамию в понедельник интернет-издание Klymenko Time.

По словам Арахамии, экс-министр Арсен Аваков был против такого разделения, и дискуссия с ним по этому поводу длилась два года. Издание предполагает, что Нацгвардия будет напрямую подчиняться президенту.

Верховная рада 16 июля поддержала кандидатуру депутата от фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Монастырского на пост главы МВД. Он заменил на этом посту Авакова, который находился в должности министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.

В структуру МВД входят Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия, Государственная миграционная служба.