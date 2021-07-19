Главреда белорусской газеты "Наша Нива" подозревают в причинении имущественного ущерба

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главный редактор белорусской газеты "Наша Нива" Егор Мартинович задержан на трое суток как подозреваемый в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. Об этом сообщает в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале.

"Главный редактор белорусской газеты "Наша Нива" Егор Мартинович задержан на трое суток как подозреваемый в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 216 УК), по этой статье наказывают "химией" (ограничение свободы - прим. ТАСС) или колонией на срок до 5 лет", - говорится в сообщении. БАЖ напоминает, что до этого его задержали на 10 суток по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", по истечении этого срока он не вышел на свободу.

В понедельник также стало известно, что журналист польского канала "Белсат" Игорь Ильяш, муж находящейся в заключении журналистки Катерины Андреевой, не вышел на свободу после истечения трех суток с момента задержания.

8 июля силовики пришли с обысками в офис и бухгалтерию "Нашей Нивы", а также домой к Мартиновичу и еще троим сотрудникам, затем всех увезли на допрос. Позже СК подтвердил факт задержания главреда "Нашей Нивы", а также еще трех человек в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов в августе 2020 года. В этот день обыски прошли и в других негосударственных изданиях Белоруссии, среди которых фигурируют "Брестская газета" (БГ) и "Интекс-пресс" (Барановичи, Брестская область). КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля заявил, что власти страны уделят пристальное внимание НПО, НКО и западным СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в последние дни в Белоруссии было проведено почти 40 обысков у журналистов и в редакциях негосударственных изданий.