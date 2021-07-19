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Глава ДНР подписал указ о создании оборонно-промышленной госкорпорации

Корпорация будет заниматься разработкой, производством и содействием разработке, производству и экспорту продукции военного, гражданского и двойного назначения, а также будет принимать участие в социальных и иных общественно значимых проектах

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Государственная корпорация "АЛМАЗ" учреждена в Донецкой народной республике (ДНР) для обеспечения реализации политики в оборонно-промышленной сфере. Соответствующий указ подписал в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.

Согласно документу, корпорация будет заниматься разработкой, производством и содействием разработке, производству и экспорту продукции военного, гражданского и двойного назначения, а также будет принимать участие в социальных и иных общественно значимых проектах.

Указ вступает в силу со дня официальной публикации.

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