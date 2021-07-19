Микко Киннунен назначен новым спецпредставителем ОБСЕ на Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 19 июля. /ТАСС/. Финн Микко Киннунен назначен новым специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщил в понедельник МИД Финляндии.

"Глава МИД Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - говорится в сообщении.

В настоящее время он занимает должность генерального директора по политическим вопросам в МИД Финляндии. Работать в МИД Киннунен начал в 1996 году и, среди прочего, являлся директором департамента по политике безопасности и первым послом Финляндии по противодействию гибридным угрозам.

В 2009-2013 годах он был послом Финляндии в Казахстане и Киргизии. Он также работал в посольствах страны в Москве и Вашингтоне и в постоянной миссии Финляндии в ООН.

На новом посту Киннунен сменит Хайди Грау из Швейцарии.