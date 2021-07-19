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Блинкен 19 июля проведет встречу с Тихановской в Вашингтоне

Встреча пройдет в закрытом для прессы формате

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник проведет встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом свидетельствует распространенный пресс-службой Госдепартамента график главы американской дипломатии.

"Госсекретарь Блинкен присоединится ко встрече заместителя госсекретаря [по политическим делам Виктории] Нуланд с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Госдепартаменте", - отмечается в документе. Встреча намечена на 12:10 по местному времени (19:10 мск). Она пройдет в закрытом для прессы формате.

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БелоруссияСШАБлинкен, Энтони
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