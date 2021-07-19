США готовы передать другим странам 10 узников тюрьмы в Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы передать другим странам 10 из 39 узников, остающихся в специальной военной тюрьме на базе американских ВМС в Гуантанамо (Куба). Об этом сообщила в понедельник на телефонном брифинге для журналистов, проведенном в связи с репатриацией из лагеря в Гуантанамо подданного Марокко, представитель американской администрации высокого ранга.

"После сегодняшней передачи в Гуантанамо остается 39 заключенных. 10 [из них] имеют право на то, чтобы быть переданными [другим странам], 17 - на очередное изучение их дел в рамках периодического процесса, 10 находятся под судом военных комиссий, двое заключенных [ранее] были признаны виновными [такими трибуналами]", - заявила представитель исполнительной ветви власти США.

Ее коллега, тоже принимавшая участие в брифинге, подтвердила, что Вашингтон продолжает стремиться к тому, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо. "США признательны Королевству Марокко за готовность поддержать продолжающиеся американские усилия, направленные на то, чтобы закрыть тюрьму на базе в Гуантанамо", - отметила ведущая брифинга.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при президенте США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме в Гуантанамо содержалось несколько сотен заключенных. Узники Гуантанамо находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший Буша-младшего Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий президента США - 22 января 2009 года - подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.