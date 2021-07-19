Тихановская рассчитывает, что США ужесточат давление на власти Белоруссии

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, прибывшая в США, рассчитывает, что Вашингтон ужесточит давление на Минск. Об этом она заявила в понедельник в эфире телеканала CNN.

Говоря о предстоящий встречах с официальными лицами США, и о том, что она намерена попросить у американской стороны, Тихановская отметила: "Я думаю, что у США есть моральные обязательства быть с нами". "Я прошу США, с одной стороны, помочь выжить гражданскому обществу", - сказала она. "С другой стороны, мы понимаем, что без давления на режим, без политической и экономической изоляции будет гораздо, гораздо сложнее достичь нашей целей", - добавила Тихановская. Она призвала США вводить санкции, что, по ее мнению, приведет Белоруссию "к новым выборам, а потом к демократии".

На вопрос о том, достаточно ли США и ЕС делают для поддержки белорусской оппозиции, Тихановская ответила: "Я думаю, что в настоящее время ничто не является достаточным". "Я думаю, что все действия, которые предпринимают США и ЕС, могли бы быть смелее, активнее, жестче", - добавила она. Тихановская рассчитывает на "общую позицию, совместные санкции, совместное давление и совместную помощь гражданскому обществу" со стороны США и ЕС.

Лидер белорусской оппозиции сообщила, что добивается проведения новых выборов в стране в этом году. Она отметила, что надеется обеспечить это "при помощи демократических стран".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник проведет встречу с Тихановской, сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. Тихановская прибыла в США 18 июля. Выступая в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры, она заявила, что во время поездки планирует провести встречу с американским президентом Джо Байденом, но пока не может точно это подтвердить.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.