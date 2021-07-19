Апелляционный суд Болгарии оставил под арестом россиянку, подозреваемую в шпионаже

СОФИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Апелляционный военный суд Болгарии в понедельник рассмотрел апелляцию и оставил под арестом подозреваемую в шпионаже в пользу РФ гражданку России и Болгарии Галину Илиеву. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Болгарии, размещенном на официальном сайте организации.

"Суд принял заявления государственного обвинения о том, что речь идет о серьезном преступлении, совершенном хорошо организованной преступной группой, работавшей в условиях конспирации и отклонил просьбу изменить меру пресечения "задержание под стражей" в отношении Г.И., обвиненной в шпионаже в пользу России", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Болгарии подчеркивает, что позицию прокуратуры поддержали две судебные инстанции, указывая, что большинство участников группы обвиняемых были "профессионально подготовлены для разведывательной работы", будучи офицерами болгарской армии и военной разведки.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть бывших и действующих сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

22 марта в связи со шпионским скандалом МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу, при этом подчеркнув, что "считает решение болгарской стороны необоснованным". В дипмиссии выразили уверенность в том, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".