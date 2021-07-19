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Зеленский предложил Евросовету рассмотреть перспективы Украины в ЕС

Президент Украины отметил, что первым шагом на пути к членству Украины в ЕС должно стать признание перспективы европейской интеграции

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в ходе батумской международной конференции предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю вынести на рассмотрение вопрос о перспективах европейской интеграции Киева.

"Поддержка президента Евросовета Шарля Мишеля и готовность содействовать дальнейшему сближению с ЕС дарит веру в то, что эта цель [евроинтеграция] является достижимой. Я предложил Мишелю вынести вопрос европерспективы на рассмотрение Евросовета", - сообщил глава государства по итогам конференции.

При этом он отметил, что первым шагом на пути к членству Украины в ЕС должно стать признание перспективы европейской интеграции.

В ходе конференции Зеленский упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины и высказал мнение, что если ЕС не продемонстрирует "железную поддержку" европейских стремлений Украины, Грузии и Молдавии, то "кто-то продемонстрирует железные мышцы у наших границ".

Очередной саммит Украина - ЕС состоится в Киеве 12 октября 2021 года.

Теги
УкраинаМишель, ШарльЗеленский, Владимир Александрович
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