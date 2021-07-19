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В Пентагоне заявили, что не могут связать проявления "гаванского синдрома" в Вене с РФ

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Военное ведомство США не выступает с утверждениями о том, что российская сторона якобы может иметь отношение к проявлению у американских госслужащих симптомов, схожих с теми, которые в прошлом наблюдались у американских дипломатов на Кубе и стали известны как "гаванский синдром". Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал: "Я видел эти сообщения СМИ о "гаванском синдроме", о которых, думаю, вы говорите. Я сейчас не могу заявлять об ответственности за это". "Мы очень серьезно относимся к безопасности наших служащих", - заверил он.

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