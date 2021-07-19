В США прокомментировали испытания в России гиперзвуковой ракеты "Циркон"

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. США считают, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя испытания в РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Нам известно о заявлениях президента [РФ Владимира Путина]. Я не буду проводить какой-то анализ его утверждений, но важно заметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск, потому что они могут нести ядерный заряд. США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении", - утверждал он.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.