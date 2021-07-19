Дипломаты США обсудили с Тихановской ситуацию в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Руководство американского внешнеполитического ведомства обсудило на состоявшейся в понедельник встрече с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской ситуацию в республике, а также требования, которые Вашингтон выдвигает властям в Минске. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Торией (Викторией - прим. ТАСС) Нуланд. Также планировал заглянуть на эту встречу госсекретарь США [Энтони] Блинкен", - сказал Прайс.

При этом он утверждал, что правительство Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко несет ответственность за репрессии и подавление инакомыслия после прошлогодних выборов. "Как вы можете ожидать, они [дипломаты США и Тихановская] обсудили продолжающиеся репрессии, подавление [инакомыслия] режимом Лукашенко, а также шаги, которые, как заявили мы и значительная часть международного сообщества, режим Лукашенко должен сделать", - заявил представитель Госдепартамента.

По его оценке, "Тихановская находится на переднем крае оппозиционного движения в Белоруссии". "И мы счастливы принять ее сегодня в Госдепартаменте и продолжать наши усилия, направленные на поддержку белорусского народа и его чаяний, касающихся прав человека, демократии, а также более широких евроатлантических чаяний", - добавил Прайс.

Тихановская прибыла в США 18 июля. В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.