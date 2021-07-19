Советник Госдепа Дерек Шолле 20-21 июля посетит Киев

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле 20-21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву. Как сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, в рамках своей поездки Шолле, помимо прочего, намерен обсудить "общую обеспокоенность относительно трубопровода "Северный поток - 2".

"Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая нашу общую обеспокоенность относительно трубопровода "Северный поток - 2" и энергетической безопасности в более широком смысле <...>. В Киеве советник Шолле встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии, а также дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ", - утверждается в сообщении. В Киеве американский чиновник также встретится с представителями бизнеса, чтобы обсудить "восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания".

В Варшаве Шолле будет находиться с 21 по 23 июля и обсудит с местными должностными лицами и представителями гражданского общества "стратегические двусторонние и региональные вопросы", а также "приверженность [США и Польши] демократическим ценностям институтам". "Он также будет взаимодействовать с представителями бизнеса для укрепления двусторонних экономических связей", - добавили в Госдепе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты и Германия, как ожидается, в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. На прошлой неделе тему обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.