СМИ: в Гаити не будет временного президента до избрания главы государства на выборах

ГАВАНА, 19 июля. /ТАСС/. Политические круги Гаити отказались от идеи избрания временного президента до вступления в должность победителя выборов главы республики, первый тур которых должен состояться 26 сентября. Об этом в понедельник сообщает местная газета Nuvellist.

Она отмечает, что правительство национального согласия, которое, по данным издания, возьмет на себя управление страной во вторник, сосредоточит свою работу на организации выборного процесса. Кабинет министров возглавит Ариэль Анри, которого на должность премьера назначил президент Гаити Жовенель Моиз за два дня до убийства.

9 июля Сенат Гаити объявил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики, однако позже его инаугурация была отложена на неопределенный срок. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, первая леди страны Мартин Моиз была ранена. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.