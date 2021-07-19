Псаки: США пока не получали официального уведомления об отставке и.о. премьера Гаити

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Власти США пока не получали официального уведомления о готовности Клода Жозефа уйти с поста и.о. премьер-министра Гаити, однако видели соответствующие сообщения в СМИ и приветствуют то, что гаитянские политические деятели работают вместе "над определением пути вперед". Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы уже несколько дней призываем политических деятелей Гаити работать вместе и искать политический путь вперед, так что мы, конечно, видели новостные сообщения. Мы не получали официального уведомления через наше посольство, но мы приветствуем сообщения о том, что политические деятели Гаити работают вместе над определением пути вперед", - сказала Псаки.

В опубликованном ранее в понедельник интервью газете The Washington Post исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о своей готовности уйти в отставку. Его должность займет Ариэль Анри, которого президент Гаити Жовенель Моиз назначил главой кабмина за два дня до того, как был убит. По словам Жозефа, решение об уходе с поста было принято "на благо страны" по результатам переговоров с Анри.

После гибели президента Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Моизом на пост премьера Анри заявил, что именно он должен управлять республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.