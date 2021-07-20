Псаки: неприменение США санкций против КНР из-за киберсферы не объясняется экономикой

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что решение Соединенных Штатов не применять санкции в отношении Китая, несмотря на обвинение Пекина в "злонамеренной деятельности" в киберпространстве, не объясняется экономическими соображениями Вашингтона и стремлением избежать нанесения ущерба его собственным интересам.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки попросили в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пояснить, почему США используют различные ограничительные меры против Москвы в связи с приписываемыми властям России кибератаками, однако не применяют схожие меры в отношении Пекина в аналогичной ситуации. Официальный представитель президента США, по сути, не согласилась с такой постановкой вопроса. "Я бы отметила, что мы в действительности повышаем [уровень своей активности], делаем шаги, чтобы не только публично говорить о [своей обеспокоенности], но и предпринять действия, касающиеся проблематичной деятельности Китая в киберпространстве - иным образом, но так же, как было и в случае с Россией", - считает Псаки. "Мы не проводим различия между осуждением со стороны США и последствиями [иного рода]", - добавила пресс-секретарь главы американской администрации.

В связи с этим ее внимание обратили на зависимость экономики США от китайского импорта и колоссальную разницу в двустороннем товарообороте Вашингтона с Пекином и Москвой. У Псаки фактически поинтересовались, верно ли, что в случае с Китаем США воздерживаются от санкций, чтобы не нанести урон собственной экономике. "Я бы прежде всего сказала, что мы относимся к действиям против нашей страны и [американских] организаций частного сектора в киберпространстве со всей серьезностью", - сказала в ответ представитель Белого дома. Она напомнила, что власти США объявили о предъявлении заочных обвинений четырем предполагаемым хакерам, якобы работающим на Министерство государственной безопасности КНР. Вашингтон также обнародовал предупреждения о том, каким именно образом, по его мнению, действуют связанные с властями Китая хакеры, отметила Псаки.

"Смысл сказанного мною заключается в том, что мы не воздерживаемся [от применения санкций], мы не позволяем каким бы то ни было экономическим обстоятельствам или соображениям предотвращать наши действия, когда те являются оправданными", - заверила представитель Белого дома. "Кроме того, мы сохраняем за собой возможность предпринять дополнительные действия, когда это будет оправданно, - подчеркнула Псаки. - Это [нынешние меры] не концовка наших усилий, затрагивающих деятельность в киберпространстве, касающуюся Китая или России".

Обвинения в адрес КНР

Ранее американское правительство обвинило "связанных с Министерством государственной безопасности КНР злоумышленников" в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО и некоторыми другими зарубежными партнерами, включая ЕС, выразил мнение, что КНР ведет "злонамеренную деятельность" в киберпространстве, и предупредил о намерении принимать ответные меры.