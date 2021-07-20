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Кризис в Сирии
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Средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Алеппо

По данным сирийских военных, Израиль осуществил воздушную атаку по некоторым точкам в районе Эс-Сафира

ТАСС, 20 июля. Сирийские силы противовоздушной обороны защищают небо над Алеппо от враждебных объектов. Об этом в ночь на воскресенье сообщило государственное телевидение Сирии в своем Telegram-канале со ссылкой на репортера.

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Ранее в этом же канале в Telegram сообщалось об "израильской агрессии" в районе Эс-Сафира к югу от Алеппо. Как следует из данных сирийских военных, на которых ссылается телевидение, в 23:37 (время совпадает с московским) Израиль осуществил воздушную атаку по некоторым точкам в районе Эс-Сафира.

Другие подробности не приводятся.

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СирияКризис в СирииИзраиль
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