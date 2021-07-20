Две ракеты выпущены по Израилю из Ливана

ТАСС, 20 июля. Две ракеты были выпущены по северной части Израиля с территории Ливана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы израильской армии.

В нем сообщается, что одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая "упала на открытой местности" в Израиле.

Израильские военные ответили артиллерийским огнем на выпущенные ранее с территории Ливана ракеты. "В ответ на две ракеты, выпущенные из Ливана в сторону севера Израиля, артиллерия ЦАХАЛ только что нанесла удар по территории Ливана", - говорится в заявлении.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.