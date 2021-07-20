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Медведчук прибыл в суд Киева, где рассмотрят жалобу на его домашний арест

Политик намерен доказывать необоснованность и незаконность действий прокуратуры

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук пообещал во вторник в Киевском апелляционном суде доказывать незаконность действий прокуратуры, по итогам которых было принято решение о продлении его домашнего ареста на два месяца. Свою позицию он изложил журналистам перед началом суда, трансляцию вел телеканал "Украина-24".

"Мы будем доказывать необоснованность и незаконность действий прокуратуры", - пообещал Медведчук.

Медведчук заявил, что ожидает справедливости при рассмотрении его жалобы в киевском суде на продление домашнего ареста, и пообещал продолжить борьбу.

Теги
УкраинаМедведчук, Виктор Владимирович
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