В Грузии задержали еще одного подозреваемого в избиении журналиста на митинге против ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали еще одного человека по делу о нападении и нанесении телесных повреждений оператору грузинской телекомпании "ТВ Пирвели" на митинге противников ЛГБТ-сообщества, прошедшем в Тбилиси 5 июля. Об этом во вторник сообщили в МВД страны.

"Сотрудники департамента полиции Тбилиси в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по факту незаконного воспрепятствования профессиональной журналистской деятельности, угрозы насилия, а также насилия, совершенного группой лиц, задержали еще одного человека, И. Ц. 2000 года рождения", - сказано в сообщении.

Следствие утверждает, что обвиняемый 5 июля на митинге против ЛГБТ-сообщества на пересечении улиц Табукашвили и Чантурии у проспекта Руставели напал на оператора "ТВ Пирвели". Задержанному грозит лишение свободы сроком до шести лет. Таким образом, всего по делу о беспорядках на митинге, в том числе за нападение на журналиста за последние дни задержаны более 25 человек.

Организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможности провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ.

11 июля у себя в квартире был найден мертвым оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, который 5 июля также был избит противниками ЛГБТ. Смерть Лашкаравы вызвала большой резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента прошли митинги с требованием отставки кабмина. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикалов.