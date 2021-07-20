Военнослужащий ЛНР получил ранение во время обстрела с украинской стороны

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) ранен во вторник в результате обстрела поселка Калиново со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"20 июля в 10:00 вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия с направления населенного пункта Новозвановка по населенному пункту Калиново, в результате чего получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР", - цитирует сообщение представительства ЛНР агентство Луганскинформцентр.

Факт обстрела доведен до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и украинской стороны в СЦКК, добавили в представительстве ЛНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.