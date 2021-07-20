СМИ: США изучают возможность введения санкций против Китая за действия в киберсфере

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Администрация США анализирует возможность введения санкций в отношении Китая за злонамеренные действия в киберсфере. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Как указывает CNN со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным представителя администрации, Вашингтон "дал ясно понять, что продолжит предпринимать действия, чтобы защитить американцев от вредоносной киберактивности, независимо от того, кто несет ответственность". Представитель администрации не уточнил, о каких именно мерах со стороны США идет речь и когда они могут быть введены.

19 июля правительство США обвинило "злоумышленников, связанных с Министерством государственной безопасности КНР", в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО и некоторыми другими зарубежными партнерами выразил мнение, что Пекин ведет "злонамеренную деятельность" в киберпространстве. Однако в Белом доме пока воздержались об объявлении каких-либо ответных шагов.