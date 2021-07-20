В ЛНР заявили, что подгруппа по Донбассу сделала шаг назад из-за позиции координатора ОБСЕ

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Деструктивная позиция координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Шарлотты Реландер перечеркнула всю ранее проделанную участниками подгруппы работу. Об этом во вторник заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева.

"Сегодняшнее заседание гуманитарной группы в рамках видеоконференции из-за деструктивной позиции координатора группы в лице госпожи Реландер - это был шаг назад, шаг, который свел [на нет] ранее проделанную работу, ранее достигнутые договоренности, позволивший украинской стороне уйти от диалога с представителями республик", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Кобцева рассказала, что в ходе сегодняшнего заседания Реландер выдвинула "вопиющую инициативу", нарушающую мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в части поиска без вести пропавших в результате конфликта лиц. Украинская делегация в ходе обсуждения данного вопроса потребовала, чтобы документы по разыскиваемым республиками Донбасса на территории Украины лиц были переданы координатору от ОБСЕ, а сама Реландер, в нарушение принципа нейтральности, поддержала данную инициативу. "В лице координатора было заявлено, что она готова взять на себя [эти функции] и считает своими полномочиями участвовать в механизме поиска без вести пропавших, - пояснила Кобцева. - Естественно, это нарушение мандата ОБСЕ, это нарушение норм беспристрастности и нейтральности, и это невыполнение обязательств в содействии достижений договоренностей между участниками переговорного процесса".

В ЛНР также заявили, что представители ОБСЕ умышленно саботируют переговорный процесс, направляя на заседания подгрупп некомпетентных переводчиков. По словам Кобцевой, в ходе заседания гуманитарной подгруппы переводчики путали фамилии участников переговоров и политиков, искажали смысл позиции представителей республик Донбасса. В этой связи представитель ЛНР была вынуждена сделать замечание координатору подгруппы от ОБСЕ. "Такие шаги мы расцениваем как умышленный саботаж переговорного процесса. Если такие действия будут продолжаться в дальнейшем, то мы будем рассматривать такую возможность, чтобы предоставить со своей стороны переводчиков", - добавила Кобцева.

Таким образом, заявления координатора Реландер нарушают мандат ОБСЕ, ключевые принципы работы Миссии, а также позволяют украинской стороне уйти от обсуждения вопросов повестки. Однако представители ЛНР будут отстаивать свои позиции и пресекать некорректные шаги со стороны координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ, подытожила Кобцева.