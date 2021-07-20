Суд в Ереване оставил в силе меру пресечения в отношении бывшего премьера Манукяна

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник отклонил ходатайство адвокатов бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна, обвиняемого в призыве свергнуть конституционный строй, об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного, который дал следствию подписку о невыезде. Заседание суда транслировали местные информационные порталы.

"Суд постановил оставить подписку о невыезде в отношении Манукяна в силе", - отметил судья.

Оппозиционный деятель, бывший премьер-министр Армении Манукян в начале текущего года призвал своих соратников "быть готовыми мгновенно восстать и взять власть в свои руки". Сам Манукян не считает свой призыв антизаконным, однако отказывается комментировать суть его заявления.