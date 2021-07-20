МИД Белоруссии заявил, что из республики хотят сделать вторую Украину

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его страну хотят превратить в еще более горячую точку, нежели Украина.

"Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - подчеркнул глава МИД, слова которого приводит во вторник агентство БелТА.

Глава МИД Белоруссии обвинил страны Запада в безответственном поведении. "Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада - это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки", - сказал Макей.

В то же время Макей подчеркнул, принцип дипломатического мирного разрешения любых споров всегда был для Белоруссии основополагающим. "Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога", - подчеркнул глава белорусского МИД.

"Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - сказал белорусский министр иностранных дел.