Лукашенко предупредил "заблудших" белорусских дипломатов, что с ними церемониться не будут

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил "заблудших" белорусских дипломатов, что власти и впредь с предателями церемониться не будут. Об этом он заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских диппредставительств.

"Поддались нагнетаемой Telegram-каналами и зарубежными СМИ истерии. Кстати, таких шараханий, как в органах дипломатической службы, не было ни в одном другом ведомстве, - сказал Лукашенко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня". - О чем можно говорить, если руководители загранучреждений пустили на самотек ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону мятежников". Президент предупредил дипломатов: "Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем. Сделайте для себя выводы, кто еще заблудившись ходит". Он напомнил, что все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. "Так будет и впредь. Жестко, но справедливо", - сказал он.

Лукашенко привел примеры, кто не оправдал доверия властей. "Бывшие послы в Аргентине (Астапенко), Испании (Пустовой), Словакии (Лещеня), Латвии (Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Мацукевич), Дубае (Бондарев), - отметил Лукашенко. - Я уже не говорю про Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей. Напомню, что МИД до последнего тянул его на новую работу за рубежом, интересно, на кого бы он там работал, если бы оказался?"

С другой стороны, по словам Лукашенко, есть и те, кто по-настоящему, по-мужски выступили в защиту своей страны, давали комментарии зарубежным СМИ, помогали белорусам в возвращении на родину. При этом он отметил белорусских послов в России, Украине, Индии, Индонезии, Египте.

Президент поручил премьер-министру, главе своей администрации, главе МИД до конца года обратить особое внимание на кадры во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии в Латвии Василия Марковича, в Словакии Игоря Лещеню, в Испании Павла Пустового, в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу Владимира Астапенко, которые поддержали протесты. Все они, а также экс-посол Белоруссии в Польше и Франции, ныне член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко лишены дипломатического ранга.