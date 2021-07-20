В Испании запретили деятельность фондов, прославляющих режим Франко

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило во вторник законопроект, который предусматривает упразднение фондов, восхваляющих диктаторский режим Франсиско Франко (1892-1975). Об этом говорится в Twitter кабмина.

"Правительство одобрило проект закона о демократической памяти, - уточнили власти страны. - Принимаются меры, чтобы избежать прославления гражданской войны и диктатуры". В частности, будет "регулироваться прекращение существования фондов, когда они не преследуют общих интересов или осуществляют деятельность, противоречащую им". Речь идет о "пропаганде франкизма, восхвалении государственного переворота и диктатуры или прославлении лидеров [диктатуры], унижая достоинство жертв" режима, уточнили власти страны.

В результате под данный запрет может попасть известный в стране Фонд Франсиско Франко, который занимается распространением памяти о диктаторе. Кроме того, после одобрения парламентом данного законопроекта тело основателя националистической ультраправой партии Испанская фаланга Хосе Антонио Примо де Риверы больше не будет находиться "в главенствующем месте" монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида.

24 октября 2019 года останки Франко были перенесены из Долины павших на кладбище Мингоррубио. Чтобы извлечь гроб, в котором более 40 лет назад был похоронен Франко, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который и привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. После победы Франко установил в стране правый авторитарный режим. Сам диктатор носил титул каудильо, что означает "вождь" или "предводитель".

Военный и политический деятель скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице в результате сердечного приступа. Уже вскоре после его кончины Хуан Карлос I, как того хотел сам Франко, был провозглашен королем Испании.