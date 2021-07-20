Глава МИД Чехии прогнозирует ограничения на европейских границах из-за коронавируса

ПРАГА, 20 июля. /ТАСС/. Распространение новых штаммов коронавируса и усложняющаяся из-за этого эпидемиологическая ситуация может вызвать необходимость введения дополнительных ограничений на передвижение граждан через границы стран Центральной Европы. Об этом сообщил журналистам в ходе проходящей во вторник в городе Мельник близ Праги встречи министров иностранных дел Чехии, Словакии, Словении, Венгрии и Австрии глава чешской дипломатии Якуб Кулганек.

"Из-за новых штаммов [коронавируса] мы должны постоянно быть бдительными и нашу стратегию [борьбы с коронавирусной инфекцией] приспосабливать ситуации, - отметил он. - Нельзя исключить введение некоторыми соседними государствами новых временных ограничений перемещения [граждан] через границы".

Страны, главы МИД которых встретились в Мельнике, намерены координировать между собой введение ограничительных мер по пересечению границ. "Мы хотим заранее информировать наших граждан о готовящихся ограничениях", - сказал Кулганек.

Министры иностранных дел Чехии, Словакии, Словении, Венгрии и Австрии заявили журналистам, что единственным и самым эффективным оружием в борьбе с коронавирусом является вакцинация населения. Глава МИД Словакии Иван Корчок в этой связи напомнил, что его страна разрешает въезд на свою территорию без необходимости прохождения двухнедельного карантина только гражданам, прошедшим полный курс вакцинации.

Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия для обеспечения максимально эффективного сотрудничества в борьбе с пандемией около года назад объединились в группу Central 5. В Мельнике состоялась пятая встреча их глав МИД. На ней обсуждались также вопросы развития регионального взаимодействия в Центральной Европе, перспективы расширения Евросоюза за счет стран западной части Балканского полуострова и аспекты, касающиеся программы ЕС "Восточное партнерство".