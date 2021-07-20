Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск пока не намерен закрывать загранучреждения в ЕС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во вторник заявил, что власти республики не собираются в ближайшее время закрывать свои представительства в странах Евросоюза.

"На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией. Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад", - цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство БелТА.

Макей напомнил, что в начале текущего года на уровне президента Белоруссии Александра Лукашенко уже велось обсуждение оптимизации заграничных учреждений. При этом, по итогам прошедшего ранее во вторник совещания по приоритетам внешней политики страны министр отметил, что в ходе обсуждения речь о закрытии представительств в каких-либо странах не велась.

"Речь шла о том, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация в плане дальнейшего санкционного противостояния между Беларусью и так называемым коллективным Западом. Мы держим руку на пульсе и, конечно же, будем смотреть", - заявил Макей. По его словам, при отсутствии экономических перспектив в отношениях с какими-либо государствами власти будут выносить на рассмотрение соответствующие предложения.