Зеленский считает, что "нормандский формат" находится в коме

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что "нормандский формат" урегулирования на Украине находится в коме. Такое мнение он высказал в интервью французскому журналу Politique Internationale, в очередном номере ежеквартального издания.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает его на искусственном дыхании, но этот процесс со всей очевидностью находится в коме", - утверждал он. По его словам, "Россия блокирует любое продвижение вперед".

Зеленский назвал важнейшим элементом этого процесса прекращение огня. "Этот режим начал применяться 22 июля 2020 года и более или менее соблюдался в течение семи месяцев, - сказал он. - Затем ситуация стала напряженной. Россия стала нарушать этот режим и укреплять свое присутствие. С начала года были отмечены десятки жертв".

По его словам, ситуация сводится к вопросу - "желает ли Россия положить конец войне". "Достаточно взглянуть на фотографии их позиций со спутника, чтобы получить ответ на этот вопрос", - утверждал Зеленский.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в середине июня заявил, что подготовка новой встречи лидеров формата не имеет смысла из-за отсутствия прогресса по предыдущим договоренностям. Он подчеркнул, что Киевом не выполняются основные задачи в политической сфере для урегулирования ситуации в Донбассе, о которых была достигнута договоренность на саммите в Париже в декабре 2019 года. На необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, указал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, состоявшемся 2 июля.