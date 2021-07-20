США изучают способы "привлечь к ответственности" власти Кубы на фоне протестов

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американская администрация активно работает над мерами "привлечения к ответственности" представителей правительства Кубы на фоне протестов в стране. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"По указанию президента мы активно предпринимаем меры, которые одновременно поддерживают народ Кубы и привлекают к ответственности кубинский режим", - сказала она.

Так, по ее словам, Вашингтон, в частности, работает над тем, чтобы найти способы "сделать интернет более доступным для кубинцев". Также США "изучают способы влияния на партнеров по международным организациям, чтобы увеличить потоки гуманитарной помощи на Кубу".

"Министерство финансов <...> продолжит выяснять <...>, какие кубинские чиновники несут ответственность за насилие, репрессии и нарушения прав человека в отношении мирных протестующих на Кубе", - отметила Псаки.

"Мы также сформируем рабочую группу по денежным переводам, чтобы найти наиболее эффективный способ сделать так, чтобы денежные переводы шли непосредственно в руки кубинцев", - добавила представитель Белого дома.

Политика США в отношении Кубы

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепе сообщало, что власти США в скором времени намерены объявить о своих первых шагах в рамках процесса пересмотра политики в отношении Кубы, а также на фоне протестов в этой стране. Обзор политики в отношении Кубы начался вскоре после вступления Джо Байдена в должность президента США, однако, как отмечает Рейтер, до недавнего момента администрация не относила этот вопрос к числу приоритетных. По словам источника агентства, теперь Куба - это "главный приоритет".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.